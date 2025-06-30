Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Köklüyor: Fırtına Uyarısı

Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Köklüyor: Fırtına Uyarısı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden sökerek devirdi. Olay, fırtına uyarısı yapılan bölgede meydana geldi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacı kökünden söktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu bölgede vatandaşlar tedirgin oldu.

Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı Yavuz Selim Mahallesi kanal boyu üzerinde meydana geldi. Aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yol kenarındaki erik ağacı yerinden sökülerek devrildi. O sırada çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yetkililer, Adıyaman ve çevresinde fırtınanın etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirtirken, vatandaşlara dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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