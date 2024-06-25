Adıyaman'da Sıcaklıklardan Dolayı Trafodan Yükselen Dumanlar Korkuttu

Adıyaman'da hava sıcaklıklarından dolayı dayanamayan trafodan yükselen dumanlar korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Sevgi Anaokulu yakınlarında bulunan bir trafoda hava sıcaklığından dolayı dumanlar yükseldi. Hava sıcaklığının 41 dereceyi gördüğü Adıyaman'da sıcaklıklara dayanamayan trafodan çıkan dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve elektrik dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda arıza yapan trafoya müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN