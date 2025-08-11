Adıyaman'da Sıcak Hava Elektrik Trafosunu Yaktı

Adıyaman'da Sıcak Hava Elektrik Trafosunu Yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir elektrik trafosu sıcak havalara dayanamayarak alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak trafoda hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, sıcak havalara dayanamayan bir elektrik trafosu alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosu sıcak havaların etkisine dayanamayarak alev aldı. Yanan trafo için olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ödediği parayı geri aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.