Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Paniğe Neden Oldu
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Adıyaman merkezde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Yangın müdahale ile söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobilin alev alması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle eski Kısmet Kooperatifleri yakınlarında 63 TB 606 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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