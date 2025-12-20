Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesinde Gazi S'ye ait 55 SZ 696 plakalı otomobil alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev alan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN