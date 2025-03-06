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Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmındaki elektrik arızasından kaynaklanan yangın sonucu alev aldı. Sürücünün müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı karayolları kavşağı yakınlarında seyir halinde olan M.K. idaresindeki 02 AFK 773 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracı durdurarak alevlere müdahale etti. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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