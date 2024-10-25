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Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Adıyaman merkezde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında otomobilde patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında seyir halindeki Mehmet A. yönetimindeki 32 AZ 390 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alev alan aracın sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Cayır cayır yanan otomobilde zaman zaman patlamalarda meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında otomobilden geriye kalan demir yığını olay yerinden kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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