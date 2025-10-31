Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Hastane Kavşağı Üçgöz Köyü yolu üzerinde Ali Öztürk idaresindeki 06 DJ 4781 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alev alan araba kısa sırada alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN