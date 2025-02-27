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Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da seyir halinde olduğu esnada alev alan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyü yakınlarında Baran Y'ye ait otomobil, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Araç sürücüsü bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç hurda yığınına döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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