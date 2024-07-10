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Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Adıyaman-Gölbaşı karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Sürücü tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu araç muayene istasyonu yakınlarında bir otomobil alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle seyir halinde olduğu esnada çıkan yangını fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak alevlere müdahale etti. Yangın söndürme tüpünün kullanıldığı yangında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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