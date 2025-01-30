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Adıyaman'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Adıyaman'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, motor kısmında çıkan yangın sonucu yandı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki minibüs alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde Tahir Koşar'a ait 02 ADT 206 plakalı minibüs, seyir halinde alev aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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