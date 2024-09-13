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Adıyaman'da seyir halindeki kamyon alev aldı

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Adıyaman'da seyir halindeki bir kamyonun alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir kamyon alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol ayrımı yakınlarında seyir halinde olan bir kamyon alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden sürücü ile vatandaşlar yangını müdahale ederek itfaiye ekiplerine de bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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