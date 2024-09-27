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Adıyaman'da Sepetli Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Sepetli Motosiklet ile Traktör Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden biri ve yolcusu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki 02 EE 067 plakalı sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki 02 AEP 757 plakalı traktör Akpınar Köyü girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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