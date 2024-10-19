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Adıyaman'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 6 Yarı

Adıyaman'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 6 Yarı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda aynı aileden 6 kişi yaralandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet P. (41) yönetimindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Kahta Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Gülsüm P. (40), Zehra P. (21), Ahmet P. (16), Ayşenur P. (11), Meryem Rümeysa P. (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa Kahta Yaşam Kaza

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