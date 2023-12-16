Adıyaman'da sahte ve kaçak içki operasyonu: Bin 138 litre el yapımı şarap ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde düzenledikleri operasyonda sahte ve kaçak içki buldu. Operasyonda bin 138 litre kullanıma hazır el yapımı şarap, 20 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte ve kaçak içki operasyonu yaptı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 138 litre kullanıma hazır el yapımı şarap, 20 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili H.G., A.H. ve M.İ. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar jandarma tarafından adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN