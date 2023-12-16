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Adıyaman'da sahte ve kaçak içki operasyonu: Bin 138 litre el yapımı şarap ele geçirildi

16 Aralık 2023 13:57 Güncelleme: 13:59 Abone Ol

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde düzenledikleri operasyonda sahte ve kaçak içki buldu. Operasyonda bin 138 litre kullanıma hazır el yapımı şarap, 20 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.