Adıyaman'da Sahte Altın Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet süren iki farklı kuyumcuya toplam 17.14 gram altın satan K.G., isimli şahıs sattığı sahte altınlar karşılığında 52 bin TL aldı. Bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark eden her iki kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında K.G., isimli şahıs Diyarbakır'da konakladığı otelde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde piyasa değeri 100 bin TL değerinde 50 adet sahte altın küpe ele geçirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN