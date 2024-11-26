Adıyaman'da Rüzgar Ağaçları Devrerek Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi
Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde aniden bastıran rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak ağacı kaldırdı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, aracın maddi hasar gördüğü belirtildi.
Adıyaman'da, aniden bastıran rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi üzerinde park halindeki 44 BR 435 plakalı otomobilin üzerine çıkan rüzgarın şiddetine dayanmayan bir ağaç devrildi. Yaşanan olay sonrası belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN