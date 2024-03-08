Adıyaman'da polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman'da, polis ekiplerine mukavemette bulunduğu ileri sürülen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarını alan polis ekipleri, burada iki şahsın kendilerine karşı mukavemetiyle karşılaştı. Gözaltına alınmak istenilen her iki şahıs polis ekiplerine direnince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerince gözaltına alınan her iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN