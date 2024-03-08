Adıyaman'da Polis Ekipleri Aranan Şahısları Yakaladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri aranan şahısların yakalanması için uygulama gerçekleştirdi.

Polis ekipleri suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada çok sayıda kişiyi sorguladı.

Uygulamada 178 kişi sorgulandı, 40 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulama ve kontrollerde 2 sürücüye işlem yapılarak, 2 bin 196 TL ceza uygulandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., hareket suçundan aranan Ş.Ç., uyuşturucu madde bulundurmaktan aranan Ş.K., dolandırıcılık suçundan aranan Ş.A., şahıslar yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN