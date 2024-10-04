Adıyaman'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilen araçlar polis ekiplerince tek tek kontrol edildi.

Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Altınşehir Mahallesinde devriye görevleri sıklaştırıldı.

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri durumundan şüphelendikleri araçları da tek tek durdurarak aradı. Polis ekipleri aynı zamanda şüphelendiği şahısların ise üst aramalarını gerçekleştirerek kimlik kontrolü yaptı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN