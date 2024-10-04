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Adıyaman'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı

Adıyaman'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı
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Adıyaman'da polis ekipleri, durumundan şüphelenilen araçları tek tek kontrol ederek güvenlik denetimlerini sıklaştırdı. Yunus Timleri, devriye görevlerini artırdı ve şüpheli şahısların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Adıyaman'da, durumundan şüphelenilen araçlar polis ekiplerince tek tek kontrol edildi.

Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Altınşehir Mahallesinde devriye görevleri sıklaştırıldı.

Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri durumundan şüphelendikleri araçları da tek tek durdurarak aradı. Polis ekipleri aynı zamanda şüphelendiği şahısların ise üst aramalarını gerçekleştirerek kimlik kontrolü yaptı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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