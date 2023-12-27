Adıyaman'da Polis Aracı ile Otobüs Çarpıştı: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, polis aracı ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer C. idaresindeki 02 FH 043 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Süleyman Ş. idaresindeki 02 A 4830 plakalı polis aracı, Yenisanayi Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden polis memuru Süleyman Ş. ile otobüs sürücüsü Abuzer Ç. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN