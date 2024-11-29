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Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı
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Adıyaman'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan M.F.D. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, kentte daha önceden yapılan terör operasyonlarına ilişkin haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerin altına yorum olarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve aynı zamanda yorumlarda sosyal medya kullanıcılarını tehdit eden M.F.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

Örgüt lehine sitelerin altına yorum yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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