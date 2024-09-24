Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da PKK Kuryeliği Yapan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, terör örgütü Pkk'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk Terör PKK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki! Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı mı, kaç yaşında futbolu bıraktı? Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Nizip 24-25 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });