Adıyaman'da PKK/KCK Üyesi 3 Kişi Operasyonla Yakalandı

Adıyaman'da PKK/KCK Terör örgütü üyesi olan ve terör propagandası yapan 3 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Bölücü terör örgütünün eylemlerinin engellenmesine ve deşifresine yönelik Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası' yapan 3 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da il merkezi, merkeze bağlı bir köy ve Konya illerinde bulunan şahısların evlerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Jandarma unsurlarıyla birlikte operasyon yapıldı. Şüpheli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konularak şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN