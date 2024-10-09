Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da PKK/KCK Üyesi 3 Kişi Operasyonla Yakalandı

Adıyaman'da PKK/KCK Üyesi 3 Kişi Operasyonla Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen operasyonla, PKK/KCK terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri, yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerden dijital materyallere de el koydu.

Adıyaman'da PKK/KCK Terör örgütü üyesi olan ve terör propagandası yapan 3 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Bölücü terör örgütünün eylemlerinin engellenmesine ve deşifresine yönelik Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası' yapan 3 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Adıyaman'da il merkezi, merkeze bağlı bir köy ve Konya illerinde bulunan şahısların evlerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat ve Jandarma unsurlarıyla birlikte operasyon yapıldı. Şüpheli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konularak şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Terör Kck PKK

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı? BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu? 9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.