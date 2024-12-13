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Adıyaman'da PKK/KCK Propagandası Yapan Firari Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da PKK/KCK Propagandası Yapan Firari Hükümlü Yakalandı
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Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagansını yapan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüt propagandalığını yaptığı iddia edilen ve hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'nin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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