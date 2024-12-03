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Adıyaman'da PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yüksek sesle müzikle yapmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK propagandalığını yüksek sesli müzikle gerçekleştirmeye çalışan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi'nde araçla örgüt propagandalığı içeren müziği yüksek sesle dinleyen H.B. S.C. ve E.C'yi gözaltına aldı. Seyir halindeyken yüksek sesle açtıkları müzikle örgüt propagandalığı yapan 3 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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