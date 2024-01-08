Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2013-2016 yılları arasında Adıyaman ilinde meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Z.A, B.P., ve M.E., isimli şahısların adresleri tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şahsın adreslerine yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN