Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Gözaltı

Adıyaman'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda bir şahıs gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edildi.

Adıyaman'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerine yönelik operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İşbirlikçi yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında D.D. isimli şahıs ekiplerce yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ROma Statüsü nedir? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İran başkenti mi değişecek? 22 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Aslan, Kova, Balık burcu yorumu! 22 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.