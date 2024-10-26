Adıyaman'da Pide Fırınında Çalışan İşçi 1. Kattan Düştü

Adıyaman'da pide fırınında çalışan işçi 1. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi'nde Yenipınar Cami yakınlarında hizmet veren bir pide fırınında çalışan Emirhan S., dengesini kaybederek 1. kattan aşağıya düştü. Yaralanan Emirhan S., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN