Adıyaman'da Petshop Soygunu: 9 Papağan ve Para Çalındı

Adıyaman merkezdeki bir petshop, sabaha karşı 2 şahıs tarafından soygun yapıldı. Camı kırılan dükkandan 9 papağan ve bir miktar para çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde yaşandı. Sabaha karşı petshop dükkanının önüne gelen ve yüzlerini gizleyen 2 şahıs, taşla kapının camını kırdı. Şahıslardan biri içeri girerken diğeri ise dışarda gözcülük yaptı. İçeri giren şahıs, 8 tanesi sultan cinsi olmak üzere 9 papağan ile bir miktar para alarak kaçtı. Sabah işyerini açan esnaf, soyulduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

