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Adıyaman'da Petrol Boruları Patladı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol boruları patladı. Borudan fışkıran ham petrol yola ve tarlalara döküldü. Onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde petrol boruları patladı. Ham petrol yola ve tarlalara dökülürken, onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Diyarbakır yolunda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ( Tpao ) ait hattaki petrol boruları patladı. Borudan ham petrolün fışkırdığını görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Çevreye yayılan ham petrol yola ve tarlalara döküldü. TPAO'ya bağlı ekipler sızıntının olduğu bölgeye gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Kahta TPAO Çevre Enerji 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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