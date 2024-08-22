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Adıyaman'da Patlayan Elektrik Hattı Korku ve Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da gecenin karanlığını aydınlatan elektrik hattındaki ardı ardına yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gecenin karanlığını patlayan elektrik hattı aydınlattı, o anlar kamerada

Ardı ardına patlayan elektrik hattı korku ve paniğe neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, gecenin karanlığını aydınlatan elektrik hattındaki ardı ardına yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Miray-5 Siteleri yakınlarında kaldırımda bulunan elektrik direklerindeki elektrik kablosunda patlama meydana geldi. Meydana gelen şiddetli patlamayla elektrik hattı koparak kaldırıma düştü. Düşen hatta hem patlamalar hem de yangın çıktı. Gecenin karanlığını ardı ardına patlayan kablodan etrafa sıçrayan kıvılcımlar aydınlatırken patlama sesleri ise hem korkuttu hem de paniğe neden oldu. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu sırada araçtan inecekleri esnada itfaiye ekipleri polislerin araçtan inmemesi ve ilerlemesi için megafondan uyarı üstüne uyarıda bulundu. Uyarılar sonrası polis ekipleri de patlamanın olduğu yerden uzaklaştı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı elektrik arıza ekipleri, elektrik akımını kesti. Akımın kesilmesiyle alevler söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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