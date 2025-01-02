Adıyaman'da Parkta Oyun Alanlarına Zarar Verildi

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıslar tarafından parkta bulunan oyun alanlarına zarar verildi.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı içerisine gelen bir grup kimliği belirsiz şahıs tarafından oyun alanlarının bulunduğu yerde ateş yakıldı. Ateşin kaydıraklara sıçramasıyla yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların tepkileri üzerine şahıslar olay yerinden kaçtı. Alevler vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yanan oyun aletleri kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN