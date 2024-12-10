Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Bayram Şeker'e ait 02 ACS 088 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı motor kısmından alev alan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Kısmen yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN