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Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Gölbaşı ilçesinde Bayram Şeker'e ait park halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta maddi hasar oluştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Bayram Şeker'e ait 02 ACS 088 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı motor kısmından alev alan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Kısmen yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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