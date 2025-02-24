Adıyaman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Adıyaman'da, park halindeki bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi yakınlarında park halinde bulunan 35 AH 7130 plakalı otomobil alev almaya başladı. Otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN