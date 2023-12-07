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Adıyaman'da park halindeki otomobil alev aldı

7 Aralık 2023 16:16 Son Güncelleme: 16:18 Abone Ol

Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, elektrik aksamından dolayı çıkan yangın sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.