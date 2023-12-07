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Adıyaman'da park halindeki otomobil alev aldı

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Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, elektrik aksamından dolayı çıkan yangın sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında park halinde bulunan Cihan T'ye ait otomobil, alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye Olaylar 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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