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Adıyaman'da park halindeki otomobil alev alarak yandı

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Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobil gece geç saatlerde alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobil gece geç saatlerde alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle yanan otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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