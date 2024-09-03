Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 20123 Sokak içerisinde bulunan Yusuf Işık'a ait park halindeki 02 LC 152 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Yusuf Işık, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN