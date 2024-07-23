Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Burak Berk'e ait 33 AOS 387 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi 19118 Sokak içerisinde park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Burak Berk, polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, motosikletin bulunması ve şahıs ile şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN