Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde park halinde bulunan Efe Beküç'e ait 01 AKT 017 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Beküç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Adıyaman Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

 Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Bakmadan Geçme

Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Martin Mull kimdir? Martin Mull öldü mü, kaç yaşında öldü? Sinan Ateş davası ne zaman, ne oldu? Sinan Ateş davasında tutuklananlar kim?
Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title