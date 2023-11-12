Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Şahin Balıkçı'ya ait 07 HNM 97 plakalı motosiklet, eski devlet hastanesi yakınlarında park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Şahin Balıkçı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, motosikletin bulunması ve çalan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN