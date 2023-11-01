Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da park halinde olan bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından çalındı. Motosiklet sahibi polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2539 Sokak içerisinde park halinde olan Ali Karakuş'a ait 02 AEA 808 plakalı motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Ali Karakuş polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması olayı gerçekleştirne şahıs yada şahısların da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN