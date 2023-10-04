Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, park halinde bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı yakınlarında park halinde bulunan Enes Yakan'a ait 02 ABT 470 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Enes Yakan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN