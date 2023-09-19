Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman merkezinde park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri olayı araştırmak için çalışmalara başladı.