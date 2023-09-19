Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı
Adıyaman merkezinde park halinde olan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polise bildirdi ve polis ekipleri olayı araştırmak için çalışmalara başladı.
Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mahmut Kaan Çam'a ait 02 ADU 866 plakalı motosiklet park halindeyken çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığı fark eden şahıs durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa