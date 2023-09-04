Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletin çalındığını fark eden sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Gürkan Yetiş'e ait 02 ABN 862 plakalı motosiklet Siteler Mahallesi 2025 Nolu Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikletin çalındığını bir süre sonra fark eden Gürkan Yetiş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması ve motosikletin de bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN