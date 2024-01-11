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Adıyaman'da park halindeki motosiklet alev alarak yandı

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Adıyaman'ın kent merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, park halinde olan bir motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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