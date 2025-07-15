Adıyaman'da Park Halindeki Bisikletlerden Parça Hırsızlığı

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Adıyaman'da 3-4 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahıslar, park halindeki bisikletlerin parçalarını çalarak güvenlik kameralarına takıldı. Olayın ardından bina sakinleri polise başvurdu, bölgedeki hırsızlıkların sıklaştığı öğrenildi.

Adıyaman'da, park halindeki bisikletlerin parçalarını çalan şahıslar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde meydana gelen hırsızlık olayları vatandaşları canından bezdirdi. Yaşları küçük olduğu tahmin edilen 3-4 şahıs, bir binanın önünde park halindeki bisikletlerin parçalarını sökerek çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayının ardından bina sakinleri durumu polise bildirirken, olayın ilk kez yaşanmadığı ve benzer hırsızlıkların belirli aralıklarla tekrarlandığı öğrenildi. Olayın mağduru olan vatandaşlar, "Artık şu hırsızlık olaylarına bir çare bulun. Yeter, bıktık usandık" diyerek tepki gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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