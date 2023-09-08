Adıyaman'da Park Halindeki Araçlara Ateş Açıldı

Adıyaman'da park halindeki iki araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da, park halindeki iki araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Fatih Mahallesi 2219 Sokak içerisinde park halinde bulunan iki farklı araca kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tefekten çıkan saçmalar park halindeki iki araca isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine daha sonra çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN