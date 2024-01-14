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Adıyaman'da Paraşüt Kazası: Yaralanan Pilot Kurtarıldı

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Adıyaman'da Ali Dağı'ndan havalanan bir paraşüt pilotu, kontrolünü kaybederek yere çakıldı. Yaralanan pilotu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Adıyaman'da Ali Dağı'ndan havalanan bir paraşüt pilotu, kontrolünü kaybettiği paraşütüyle birlikte yere çakıldı. Yaralanan pilotu kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ali Dağı'na gelerek yamaç paraşütü yapmak isteyen S.G., havalandıktan bir süre sonra paraşütün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan paraşüt, Ali Dağı yakınlarında süratle yere çakıldı. Olayın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engebeli bir noktaya düşen pilot için ekipler seferber oldu. Pilot S.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan paraşüt pilotu S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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