Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sait K. (40) idaresindeki 02 ADT 477 plakalı motosiklet ile Ekrem Ş. idaresindeki 02 EN 022 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Sait K. ile motosiklette bulunan Tülay K. (31), İkranur K. (10), Zeynep Asya K. (7) ve Reyhan Yaren K. (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN